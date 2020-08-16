Mitroglou istenmeyen adam ilan edildi

Bonservisi Olympique Lyon'da bulunan eski Galatasaraylı Konstantinos Mitroglou'nun teknik direktör Andre Vilas-Boas tarafından gönderilmek istendiği iddia edildi.



Rudi Garcia döneminde Galatasaray ve PSV'ye kiralanan Mitroglou, buralarda da tutunamayınca Marsilya ile idmanlara çıkmaya başlamıştı. Marsilya'nın oynadığı hazırlık maçlarında da yer alınmaması üzerine ise yeniden Yunanistan'a dönerek kariyerini canlandırabileceği iddiaları dolaşmaya başladı.



Yunanistan'ın mütevazı takımlarından ve Mitroglou'nun da kariyerinde sıçrama yaratan ekiplerden biri olan Atromitos'un transfer gündemine aldığı ancak oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin golcü oyuncunun ücretinde feragat etmesine bağlı olduğu belirtildi.



2018-19 sezonunda Galatasaray'da kiralık oynayan 32 yaşındaki forvet Mitroglou 1 gol kaydetmiş, geçen sezon da PSV'ye kiralanarak çıktığı 4 maçta 1 gol kaydedebilmişti.



