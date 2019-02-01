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Mitroglou için Marsilya'dan açıklama

Marsilya'nın genç yıldızı Morgan Sanson, Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou'ya başarı diledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mitroglou için Marsilya'dan açıklama
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01 Şubat 2019 16:23
Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou'ya eski takım arkadaşı Morgan Sanson'dan tebrik geldi.

24 yaşındaki Fransız orta saha, Yunan golcünün takımdan ayrılığı hakkında konuşurken ''Kostas'ın Marsilya'daki durumu karışıktı. Gitmiş olduğu için kendisi adına sevindim. Galatasaray'da bol şans diliyorum. Umarım iyi performans gösterir ve tekrar Marsilya'ya gelir.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray ile 18 aylık kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, bu sezon Marsilya formasını 20 kez giydi ve 3 gol attı.

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