Mitroglou için Marsilya'dan açıklama

Marsilya'dana transfer olan'ya eski takım arkadaşı'dan tebrik geldi.24 yaşındaki Fransız orta saha, Yunan golcünün takımdan ayrılığı hakkında konuşurken ''Kostas'ın Marsilya'daki durumu karışıktı. Gitmiş olduğu için kendisi adına sevindim. Galatasaray'da bol şans diliyorum. Umarım iyi performans gösterir ve tekrar Marsilya'ya gelir.'' sözlerini kullandı.Galatasaray ile 18 aylık kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou, bu sezon Marsilya formasını 20 kez giydi ve 3 gol attı.