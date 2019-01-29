Mitroglou için Benfica ile ilginç pazarlık

'ın da gündeminde olduğu iddia edileniçin Benfica ilearasında ilginç bir pazarlık yapılıyor.Marsilya'nın 2017 yılında Benfica'dan transfer ettiği Kostas Mitroglou'nun eski takımına dönmesi için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Marsilya, şu ana adan 15 milyon euro bonservis aldığı Mitroglou için sadece 2,5 milyon euro ödeme yaptı. Benfica, oyuncuyu geri almak için Marsilya ile görüşmeye başladı. Fransız temsilcisi Yunan golcünün geri dönmesine izin vermezse yaz ayında Benfica'ya kalan 12,5 milyon euroluk bonservisi ödemek zorunda kalacak.Portekiz basınında, Benfica'nın golcü oyuncuyu kiralık olarak da alabileceği ve bu durumda Marsilya'ya farklı bir ödeme planı çıkartılacağı belirtildi.Marislya'da bu sezon 19 resmi maçta sadece 3 gole imza atan Mitroglou için Galatasaray da kiralama teklifinde bulunmuştu.