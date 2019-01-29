  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"
  •  
    "Diagne 20 GOL atınca sorun çıkarsın, banane"
  •  
    Fatih Terim bu listeden iki golcü "BİTİRİN" dedi
  •  
    Ve Malatya maçı sonrası 14 isim için kıran kırana!
  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 3 GÜN kaldı!..

Mitroglou için Benfica ile ilginç pazarlık

Galatasaray'ın kiralamak istediği Mitroglou için Benfica ile Marsilya görüşüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mitroglou için Benfica ile ilginç pazarlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2019 16:12
Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Kostas Mitroglou için Benfica ile Marsilya arasında ilginç bir pazarlık yapılıyor.

Marsilya'nın 2017 yılında Benfica'dan transfer ettiği Kostas Mitroglou'nun eski takımına dönmesi için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Marsilya, şu ana adan 15 milyon euro bonservis aldığı Mitroglou için sadece 2,5 milyon euro ödeme yaptı. Benfica, oyuncuyu geri almak için Marsilya ile görüşmeye başladı. Fransız temsilcisi Yunan golcünün geri dönmesine izin vermezse yaz ayında Benfica'ya kalan 12,5 milyon euroluk bonservisi ödemek zorunda kalacak.

Portekiz basınında, Benfica'nın golcü oyuncuyu kiralık olarak da alabileceği ve bu durumda Marsilya'ya farklı bir ödeme planı çıkartılacağı belirtildi.

Marislya'da bu sezon 19 resmi maçta sadece 3 gole imza atan Mitroglou için Galatasaray da kiralama teklifinde bulunmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için