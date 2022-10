Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 22 Ekim Cumartesi deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Mithat Pala, bu mücadelenin önemine dikkat çekti.



"GELİŞİP DAHA VERİMLİ OLACAĞIM"



Takımın iyiye gitmesine rağmen herkesin henüz yüzde 100 hazır olmadığını ifade eden genç orta saha oyuncusu, "Daha iyi olacağız. Zaman geçtikçe üzerine koyacağız. Her futbolcu oynadıkça gelişir. Ben de kendimi iyi görüyorum. Gün geçtikçe iyi olacağım ama eksiklerimin de bilincindeyim. Gün geçtikçe gelişip daha verimli olacağıma inanıyorum." diye konuştu.



"HOCAMIZIN FORMA ADALETİ VAR"



Pala, takımda aile ortamı olduğunu kaydederek, "Hocamız hak edene formayı veriyor. Herkes takıma elinden gelen katkıyı sağlamak için çalışıyor. Yerli ve yabancı oyuncular, herkes birbirine destek oluyor. Gelecek haftalarda çok daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Manisa FK ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Mithat Pala, "Kupa maçını kazanarak moral bulduk. Manisa FK karşılaşması üst sıralara tırmanmak için çok önemli. Son üç haftadır gol yemiyoruz. Bu müsabakanın zor geçeceğini biliyoruz ama üst sıraları tırmanmak için kazanmak adına her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.



Pala, taraftarların kendilerine sahip çıktığını da vurgulayarak, onların desteğiyle Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşımak için daha çok mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.





