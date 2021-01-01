Mitchell'dan hakemlere tepki!: "Artık rezalet bir hâl almaya başladı!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi.



Uzatma periyodunda iki teknik faul alarak karşılaşmayı terk etmek zorunda kalan Mitchell, Utah'ın 123-131 skorla yenildiği karşılaşma sonrası, hakemlerin kararlarından ötürü duyduğu memnuniyetsizliği şu şekilde dile getirdi:



"Bence bu maçı biz kazandık. Artık rezalet bir hal almaya başladı. Ligin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Son iki dakika raporunu görmek istiyorum."



Mitchell, maçı 33 sayı, 6 asist ve 8 ribaundla tamamlamış olsa da, performansı Utah için yeterli olmadı ve onun görüşüne göre hakemlerin de bunda payı vardı.



