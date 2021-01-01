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Mitchell'dan hakemlere tepki!: "Artık rezalet bir hâl almaya başladı!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a mağlup olduğu karşılaşma sonrası hakemleri eleştirdi.

Uzatma periyodunda iki teknik faul alarak karşılaşmayı terk etmek zorunda kalan Mitchell, Utah'ın 123-131 skorla yenildiği karşılaşma sonrası, hakemlerin kararlarından ötürü duyduğu memnuniyetsizliği şu şekilde dile getirdi:

"Bence bu maçı biz kazandık. Artık rezalet bir hal almaya başladı. Ligin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Son iki dakika raporunu görmek istiyorum."

Mitchell, maçı 33 sayı, 6 asist ve 8 ribaundla tamamlamış olsa da, performansı Utah için yeterli olmadı ve onun görüşüne göre hakemlerin de bunda payı vardı.


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