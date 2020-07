Mitchell ve Gobert'in asıl gerginlik sebebi, top paylaşımından!

Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in gerginliklerinin başlıca nedeninin, top paylaşımı olduğu açıklandı.



Mitchell ve Gobert, Mart ayında KOVID-19 için pozitif test sonucu almalarından sonra, haftalar boyunca herhangi bir iletişime geçmemişlerdi..



Gobert, 12 Mart'ta Mitchell'i aramış, sonra mesaj atmış ve daha sonra kendisine Instagram'a DM yoluyla ulaşmaya çalışmış, ancak hiçbir zaman yanıt alamamıştı. Gobert ve Mitchell'ın, pozitif testlerinden önce de sürtüşme yaşadıkları ortaya çıkmıştı.



Jazz ekibiyle bağlantısı olan bir kaynak, Gobert ve Mitchell arasındaki pandemi öncesi sorunları "NBA drama ölçeğinde 10 üzerinden 2" olarak sınıflandırmıştı.



GOBERT, MITCHELL'A HAK VERMİŞTİ



Gobert, ESPN'den Tim MacMahon'a "Kendimi onun yerine koymaya çalıştım. Çok fazla korku vardı ve sanırım her şeyden daha çok, korkudan böyle tepki gösterdi. Bu yüzden onu gerçekten suçlamıyorum. Hepimizin farklı karakteri var; hepimiz farklı tepki veriyoruz. Böyle bir şey olduğunda, hakkında çok şey bilmediğimiz bir virüs için pozitif test sonucu almamız, korkutucuydu. Benim için de korkutucuydu ve eminim onun için de korkutucuydu. En önemli şey o noktadan sonra ne yaptığınızdır." şeklinde konuşmuştu.



NBA'in ertelenmesinden sonraki bir ay içerisinde, Gobert ve Mitchell tekrar konuşmaya başlamıştı.



Gobert, "Birbirimize ne söylememiz gerektiğini anlatmıştık. İkimiz de aynı fikirdeydik. İkimiz de kazanmak istiyorduk. İkimiz de büyük bir fırsatımız olduğunu düşünüyorduk ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu da biliyorduk. Bir çok şey hakkında konuşmuştuk, ama asıl önemli olan, aynı fikirde olmamız ve ekibimizin bize ihtiyacı olduğu gerçeğiydi. Birlikte kazanabiliriz. Bu en önemli şey." demişti.



Mitchell ise, "Şu anda iyiyiz. Çıkıp oynamaya hazırız." şeklinde konuşmuştu.



"BAZEN SATRANÇ OYNAMANIZ GEREKİR"



Birçok Jazz kaynağına göre, Mitchell'in top en çok elinde olan oyuncu olması, Gobert ile genel olarak ortaklığını tehdit altına alan şey olmuştu.



Bir Jazz kaynağı, durumu "Bir kağıt havlu alıp üzerine su damlatırsanız, önce nemlenir, sonra ıslanır ve en sonunda yırtılır. Rudy sahadaki yerlerini seçmeli ve Donovan her şeye tepki veremez. Bazen satranç oynar gibi hareket etmeli ve takım arkadaşlarınızı yatıştırmak zorundasınız. Bu her zaman haklı olmakla ilgili değil. Bazen 'Olan oldu, devam edelim' durumu gibi. Birbirinize ne demek istediğinizi kanıtlamaya mı çalışıyorsunuz yoksa kazanmaya mı uğraşıyoruz?" şeklinde yorumladı.



"SİNİR BOZUCU OLABİLİYORUM"



Gobert sık sık maç sırasında ve film seanslarında topu almama konusundaki şikayetlerini iletiyordu.



"Can sıkıcı olduğumu anlıyorum. Çok sinir bozucu olabilirim" diyen Gobert, Mitchell'ın işinin, savunmaların odak noktası olarak zor olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi. "Sanırım belki de başlarda gerçekten çok iyi olduğu için çok talepkar oldum, belki de her zaman olumlu bir şekilde değildi. Bazen farkında olmuyorsunuz. İnsanlar bana karşı sert davranabilir ve ben sorun etmem, ama bazı adamlar için bu çok sinir bozucu olabilir. Yüzde 100 anlayabiliyorum. Donovan buraya geldiği günden bu yana her yıl daha iyi oldu. Çok daha iyi olmaya devam edecek. Pislik olan benim."