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Mitchell ve Gobert'e, NBA'den para cezası!

Utah Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in Çarşamba gecesi Philadelphia 76ers'a aldıkları yenilgi sonrası hakemlere yönelik yaptıkları eleştirilerden ötürü, NBA tarafından para cezasına çarptırıldıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert'in Çarşamba gecesi Philadelphia 76ers'a aldıkları yenilgi sonrası hakemlere yönelik yaptıkları eleştirilerden ötürü, NBA tarafından para cezasına çarptırıldıkları bildirildi.

Sahadan çıkarken davranışından ötürü kınanan Mitchell, NBA başkan yardımcısı Kiki VanDeWeghe'nin yaptığı açıklamaya göre 25 bin dolar tutarında ödeme yapacak. Gobert ise 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Çarşamba günkü maçın ardından, uzatmanın son dakikasında iki ayrı pozisyonda teknik faul alan ve bitime 30.5 saniye kala atılan Michell, Jazz'in hakemler tarafından "mahvedilmesinden" bıktığını söylemiş ve hakemlerin performansını "rezalet" olarak nitelendirmişti.

Mitchell sahadan ayrılırken yere bir su soğutucusunu fırlatmış, VanDeWeghe tarafından bu hareket "pervasız" olarak nitelendirilmişti. Jazz yıldızı ardından Wells Fargo arenasındaki ziyaretçi soyunma odasının yakınındaki bir güvenlik görevlisinden özür dilemişti.

Gobert de Çarşamba günkü maçtan sonra Mitchell gibi hakemlerden şikayetçi olmuş ve bu da cezasına yol açmıştı:

"Takımımızdaki adamlara, ligde diğer oyunculara çalınan düdükler çalınmıyor. Utah Jazz olduğumuzu biliyoruz ve belki de bazı insanlar gidebildiğimiz kadar gitmemizi istemiyorlardır, ama bu hayal kırıklığı yaratan bir durum."


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