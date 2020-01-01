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Mitchell: "Þampiyonluðu kovalamak için gerçekten iyi parçalarýmýz var"

Utah Jazz yýldýzý Donovan Mitchell, Jazz'in, NBA þampiyonluðu için çaba sarfetmeye hazýr olduðunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Utah Jazz yýldýzý Donovan Mitchell, Jazz'in, NBA þampiyonluðu için çaba sarfetmeye hazýr olduðunu söyledi.

Mitchell geçtiðimiz günlerde Jazz ile maksimum sözleþme uzatmasý imzalamýþ ve resmi olarak Salt Lake ekibinin yüzü olmuþtu.

The Salt Lake City Tribune'den Eric Walden ile konuþan Mitchell, Jazz'in 2020 playofflarýnda 3-1'den seri vermesi Utah'daki mevcut kadroyla þampiyonluk arzusu hakkýnda konuþtu:

"Bunu kovalamak için gerçekten iyi parçalarýmýz var. Bu yýl playofflarda 3-1'den seri vermiþtik. Ben buna, ilk turda bu engelin üstesinden gelmenin ve bir þampiyonluk elde etmenin bir yolunu bulmamýz gerektiði gözüyle bakýyorum. Bu gerçekten beynimin ön saflarýnda yer alýyor."

Jazz, Mitchell'in serideki ilham verici performanslarýna raðmen playofflarýn ilk turunda Denver Nuggets karþýsýnda 3-1 öne geçtikten sonra elenmiþti.

Mitchell seride 36.3 sayý, 5.0 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarý ile harika bir performans göstermiþti.

Batý Konferansý'nýn önümüzdeki sezon daha rekabetçi olmasý beklenirken, Mitchell kesinlikle kendisinin ve takým arkadaþlarýnýn bir sonraki playofflarda biraz daha ses çýkaracaðýna inanýyor.


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