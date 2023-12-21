New York Knicks'in pivotu Mitchell Robinson'ın ayak bileği sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Knicks'in Robinson'ın bu ayın başlarında yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırmasını beklediğini ve 7,8 milyon dolarlık sakat oyuncu istisnası için lige başvuru yaptığını söyledi.



Robinson'ın başlangıçta ameliyattan sonraki 8 ila 10 hafta içinde yeniden değerlendirilmesi planlanıyordu.



Charania, takımların yalnızca oyuncularının 15 Haziran'a kadar takımdan uzak kalacağını öngördükleri takdirde istisna başvurusunda bulunabildiklerini aktardı.



Robinson sakatlığı, 8 Aralık'ta Boston Celtics'e karşı geçirmiş ve başlangıçta oyunu terk etmiş olsa da, röntgenlerin negatif çıkmasından beş dakika sonra oyuna geri dönmüş ve sonunda oyunun geri kalanında kenarda oturmuştu.



Bu sezon Knicks'in pivot rotasyonunda önemli bir isim olan Robinson, oynadığı 21 maçın tamamında ilk beş başlayarak 6,2 sayı, 10,3 ribaund ve 1,3 blok ortalamaları yakalamıştı.





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