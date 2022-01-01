Mitchell Robinson, Dallas'ın radarına girdi!

Dallas Mavericks'in, 2022'de serbest oyuncu olması durumunda New York Knicks pivotu Mitchell Robinson ile ilgilendiği bildirildi.



Mavericks yakın gelecekte kadrosuna bir çember koruyucusu eklemek istiyor ve birkaç rapora göre, takımın geçtiğimiz aylarda Andre Drummond gibi savunmacı pivotlara biraz ilgisi bulunuyordu.



NY Post'tan Marc Berman'a göre Robinson, 2022 sezonunda serbest oyuncu olursa Dallas'ın radarında olabilir.



Sezonun geri kalanını ayağını kırdığından ötürü kaçırabilecek olan Robinson'ın çaylak kontratında gelecek yıl için bir opsiyonu bulunuyor. Ancak Berman'a göre Robinson, önümüzdeki yılın ölü sezonunda sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Pazartesi günü sağ ayağından bir ameliyat geçirmişti. Ayağını sakatlamadan önce, Robinson elinin kırılması nedeniyle de uzun süre kadro dışı kalmıştı.



Robinson bu sezon, Knicks formasıyla 31 maçta 8.3 sayı, 8.1 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları yakalamıştı.



