Mitchell: "Jordan Clarkson, isimsiz kahramanımız!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takım arkadaşı Jordan Clarkson'ı Denver Nuggets'a karşı oynanan playoff serisindeki 'isimsiz kahraman' olarak nitelendirdi.



Jazz'in Nuggets karşısında 3-1 öne geçtiği 4. maçta Clarkson, 9/13 isabetle 24 sayı atmıştı.



Mitchell'a göre Clarkson'a oyun kurma ve skor üretme yeteneği için hakkı verilmesi gerekiyor:



"Sadece bana değil, tüm takıma, hücumun bitmesine dört saniye kala topu alarak, bire bir oynayıp bir şekilde sayı bulmak isteyen bir adama sahip olmak, rahat bir nefes aldırıyor. Bizim için gerçekten isimsiz bir kahramandı. Aklını kaçırmış gibi oynuyor."



Clarkson, seride şu ana kadar 19.8 sayı (genel olarak yüzde 50, üçlük çizgisi gerisinden yüzde 35.5 ile), 3.5 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile oynuyor.



