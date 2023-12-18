Mitchell: "Geleceğime değil, Cavs'e odaklıyım"

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, NBA'deki geleceğine değil, Cavaliers'a odaklandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Mitchell: 'Geleceğime değil, Cavs'e odaklıyım'
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18 Aralık 2023 12:10
Son güncelleme 18 Aralık 2023 12:13
Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, NBA'deki geleceğine değil, Cavaliers'a odaklandığını söyledi.

Utah Jazz ile imzalamış olduğu beş yıllık sözleşmesinin bitimine bu sezonun yanı sıra iki sezonu daha bulunan, ancak 2025-26 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunan Mitchell, bu sebeple Cleveland'da geçirdiği zamanın kısa sürebileceğine dair dedikoduların merkezinde yer almıştı.

Tüm takas spekülasyonlarına rağmen Mitchell, NBA'deki geleceğinin değil, takımına bu zorlu dönemde yardım etmenin asıl odak noktası olduğunu belirtti:

"Benim işim buraya odaklanmak. Kadro dışı kalan iki adamımız var (Darius Garland ve Evan Mobley), bu yüzden hiçbir şeye cevap veremem. Ve size saygısızlık olmasın. Bu soruyu sormanız gerektiği gerçeğini takdir etsem de, şu anda hiç o konulara girmek istemiyorum. Tek odaklandığım şey, bu adamların bizimle olmaması ve bu şekilde kazanmanın bir yolunu bulmaya çalışmamız."

Bu yaz kontratını uzatmaya hak kazanacak olan Mitchell, bu sezon herhangi bir All-NBA takımına seçildiği takdirde sözleşmesine 'supermax' uzatması da alabilecek.

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