Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, çaylak sezonunda Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'dan korktuğunu itiraf etti.



Mitchell, 2017-18 sezonunda ilk kez Westbrook'a (o sırada Oklahoma City Thunder'da oynuyordu) karşı çıktığında, son derece korkutulduğunu söyledi:



"Westbrook benim en sevdiğim oyunculardan biriydi. Maçtan önce benchte oturduğu bir an oluyordu. Gerçek anlamda onu görerek 'Karşımdaki Russell Westbrook' kafasından çıkmam gerekiyordu. Steven Adams önünde duruyordu ve etrafından ona bakmaya çalışıyordum. Steven çekildiğinde, Russell daha ilk maçımda bana dik dik bakıyordu."



Westbrook'un, genel anlamda de bugünün NBA'inde nadiren görülen vahşi bir yaklaşımı olduğu biliniyor.



