Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Mitchell: "Çaylakken, Westbrook'tan korkuyordum"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, çaylak sezonunda Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'dan korktuğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, çaylak sezonunda Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook'dan korktuğunu itiraf etti.

Mitchell, 2017-18 sezonunda ilk kez Westbrook'a (o sırada Oklahoma City Thunder'da oynuyordu) karşı çıktığında, son derece korkutulduğunu söyledi:

"Westbrook benim en sevdiğim oyunculardan biriydi. Maçtan önce benchte oturduğu bir an oluyordu. Gerçek anlamda onu görerek 'Karşımdaki Russell Westbrook' kafasından çıkmam gerekiyordu. Steven Adams önünde duruyordu ve etrafından ona bakmaya çalışıyordum. Steven çekildiğinde, Russell daha ilk maçımda bana dik dik bakıyordu."

Westbrook'un, genel anlamda de bugünün NBA'inde nadiren görülen vahşi bir yaklaşımı olduğu biliniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal