Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Miami Heat'te Jimmy Butler ile oynamaktan "endişe duyduğu" yönündeki söylentilere tepki gösterdi.



Yakın zamanda Five Reasons Sports'tan Ethan Skolnick, Miami Heat Beat'in HangoverTime Postgame isimli programında Mitchell'ın Butler'la aynı sahayı paylaşmak konusunda "biraz endişeli" olduğunu belirtmişti.



Ancak Cavaliers yıldızı, Twitter'da "Ağzınıza geleni söyleyebildiğiniz ve bunun doğru olabileceği bir dünyada yaşıyoruz..." ifadelerini yazarak, bu söylentiye son verdi.



Bu sezon 27.2 sayı ortalamasına sahip olan Mitchell, geçtiğimiz yaz, Cavaliers ve New York Knicks'in listelerindeydi ve Cavaliers sonunda kendisini Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji, üç birinci tur seçimi ve iki seçim değişimi karşılığında kadrosuna katmıştı.





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