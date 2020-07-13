Mitchell, bubble'a kadın mı davet etti?

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın şimdiden kadınları NBA bubble'ına davet etmiş olabileceği ihtimalinin bulunduğu gözlemlendi.Orlando'da NBA sezonun yeniden başlatılmasıyla ilgili en büyük endişelerden biri, oyuncuların karantina kurallarına nasıl uyacağı. Oyuncuların haftalar boyunca karantinada ailelerinden, evlerinden uzakta ve risk doğurabilecek herhangi bir dünyevi zevkinden uzakta zaman geçirmeleri bekleniyor.İnsanlar bu oyuncuların bu esnekliğe katlanacağı konusunda iyimser olsa da, Utah yıldızı Mitchell'ın şimdiden bubble protokollerini kırmış olabileceği anlaşılıyor.Twitter'da bir kullanıcı, Orlando'ya bir "davet" aldığını kabul etti ve görünüşe göre bir tür partinin şimdiden ayarlandığını düşündürdü. Görünüşe göre Orlando Magic pivotu Mo Bamba, kendisini açığa çıkarana kadar bu oyuncunun kim olduğunu bilinmiyordu:Mitchell henüz bu suçlamanın doğru olup olmadığı hakkında yorum yapmadı, ancak asıl tweet'i atan kişi, davet eden kişinin o olmadığını söyledi.Bu kişinin Mitchell'ı korumaya çalışıp çalışmadığı bilinimyor olsa da, NBA ile doğrudan ilgili olmayan herhangi biri, bir oyuncu ile temas etmesi durumunda sezonun durumunu tehdit edebilir.