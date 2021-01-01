Mitchell: "Bu yenilgi yüzünden, uzun süre içim içimi yiyecek"

Utah Jazz'ın yıldızı Donovan Mitchell, LA Clippers'a karşı Batı yarı finallerinde aldığı 6. maç yenilgisi sonrası, takımının playofftan elendiği gerçeğini sindirmekte zorluk çektiğini söyledi.



Mitchell, maç sonrası şunları söyledi:



"Henüz tam olarak dank etmedi. Hala şoktayım. Önümüzdeki hafta ne yapacağımı bilmiyorum. Muhtemelen sinirli bir şekilde maçları izlerim. Bu, geçen yılkinden daha çok acıttı. Uzun süre içim içimi yiyecek."



Mitchell, kendisini seri boyunca rahatsız eden ayak bileği sakatlığına rağmen, geçtiğimiz gece 40 dakika forma giyerek 39 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle Jazz'ın en etkili oyuncusu olmuş, ancak bu Clippers'ın ikinci yarıda yakaladığı seriye engel olamamıştı.



Utah, geçen seneki bubble'da da hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmişti. İlk turda Denver Nuggets karşısında 3-1 öne geçen Jazz, Nuggets'a üst üste üç maç yenilmişti.



Bu yılın en iyi dereceye sahip olan Utah ekibi, Clippers'a karşı 2-0 öne geçmiş ve ardından dört maç kaybetmişti.



