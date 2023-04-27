Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Cavs'in New York Knicks'e karşı playoff ilk turunda 5. maçı kaybetmesinin ardından sezonunun sona ermesiyle yaşadığı hayal kırıklığı hakkında konuştu.



Cavaliers, dün gece tıka basa dolu Rocket Mortgage FieldHouse kalabalığının önünde 106-95 mağlup olarak, serinin 5. maçta Knicks tarafından elendi.



Mitchell, takımıyla birlikte bu yılki playofflardan erken ayrıldığı için yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle dile getirdi:



"Bu yıl çok özel şeyler yaptık ama bu şekilde sonuçlandı. Soyunma odamızdaki adamların her biriyle, koçlarımızla, yani herkesle gurur duyuyorum.



Bizden daha iyi oynadılar. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben şahsen bu takım için olmam gereken oyuncuymuşum gibi hissetmedim. Uykularımı kaçıracak türden bir şey bu.



Tüm yıl boyunca iyi oynadıktan sonra, gereken yerde kendimden, takım arkadaşlarımdan ve herkesin benden beklediği şekilde oynayamadım. Dediğim gibi, bunun sorumluluğunu üstleniyorum ve bu adamlar için daha iyi olmam gerekiyor."



Cavaliers ile ilk playoff turunda büyük performans göstermesi beklenen Mitchell, seride %43,2'lik vasat altı şut isabetiyle yalnızca 23,2 sayı ortalamasında kaldı.





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