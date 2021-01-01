Mitchell: "Aynı hataya düşmeyeceğiz!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, takımının geçmişteki playoff hatalarından ders aldığını ve 2020'de Denver Nuggets tarafından 3-1'den elenişinin, bu yıl Memphis Grizzlies'i yarış dışında bırakmak için "motivasyon" sağladığını açıkladı.



Geçtiğimiz gece Memphis'e karşı 120-113'lük 4. maç galibiyeti sayesinde ilk turda 3-1 öne geçen Jazz ekibinin yıldızı Mitchell, takımının geçen sezon bubble'daki fiyaskosundan bu yana geliştiğine inandığını belirtti:



"Bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de bu noktada bulunmuştuk. Geçen seneki noktayla aynı yerdeyiz. Şimdi bir sonraki maçta da normalde ne yapıyorsak onu yapmayı sürdüreceğiz ve geçmişe de takılmayacağız. Lakin o tecrübeyi motivasyon olarak kullanacağız."



"5. MAÇ, GARANTİ DEĞİL!"



Mitchell, Grizzlies'in ne kadar geriye düşerse düşsün maçlarda tekrar tekrar nasıl geri döndüklerini vurgulayarak, geçen yılki playoff yenilgisinin Jazz'e bu sezonda ve seride daha fazla odaklanma hissi verdiğini sözlerine ekledi:



"Bubble'da kaybetmiş olmamızın asıl sebebi, küçük şeyler üzerinde uğraşmayı bırakmamızdı. Çünkü 3-1 öne geçtikten sonra, 'Sıkıntı yok, arka arkaya üç maç daha kazanmaları gerekiyor' diye düşünüyorduk. Bana kalırsa böyle bir deneyim yaşamış olmak, bu yıl 'Artık bu işi bitirmemiz lazım' zihniyeti kazanmamızı sağlıyor.



Geçen yılki tecrübenin bu kadar taze olması, 5. maçın sırf evimizde oynuyoruz diye garanti olmadığını anlamamıza kesinlikle yardımcı oldu. Rakibimiz savaşacak ve rekabet edecek. Bence zihinsel dayanıklılığımız ve sahada sürekli 10 sayı gerideymişiz gibi oynamamız, en önemli özelliklerimiz."



