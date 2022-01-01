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Mitchell: "5 yıl içinde şampiyon ve MVP olmak istiyorum!"

Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, önümüzdeki beş yıl içinde "lig şampiyonu" ve "MVP" olmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, önümüzdeki beş yıl içinde "lig şampiyonu" ve "MVP" olmak istediğini söyledi.

Mitchell, Yahoo Sports'a verdiği demeçte önümüzdeki beş yıl içinde, 30 yaşına gelene dek ulaşmak istediği hedeflerinden bahsetti:

"NBA şampiyonu olmak, asıl hedef bu. MVP olmak da hedeflerimden biri. Umarım, ikisinden biri gerçekleşebilir. Birçok şampiyonluk kazanmak isterim. Her sabah uyandığımda, her antrenmana girdiğimde, hepimizin asıl hedefi de bu zaten. Bunu nasıl yapacağımızı, takımım için en iyi Donovan'a nasıl dönüşebileceğimi hep düşünürüm. Bunları düşünmediğiniz sürece, o hedefe asla ulaşamazsınız."

Mitchell bu sezon MVP seviyesinde olmasa da, maç başına 25.5 sayı ve 5.1 asist ortalamalarıyla iyi bir sezon geçiriyor.


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