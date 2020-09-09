Misli.com, TFF 2. ve 3. Liglerin yeni isim sponsoru oldu

Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, 20 Eylül itibariyle başlayacak Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liglerinin isim sponsoru oldu. Bu sponsorlukla TFF 2. ve 3. Ligleri 2020-21 sezonunda "Misli.com 2. Lig" ve "Misli.com 3. Lig" olarak anılacak.



Türkiye'de farklı spor dallarında, kulüpler ve federasyonlara verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, TFF bünyesindeki alt ligler için gerçekleştirdiği isim sponsorluğu ile Türk futbolunun gelişimini desteklerken, aynı zamanda bu liglerin marka değerini de artıracak.



Yıldırım Demirören: "2,600 sporcuma güç katacağız"



Sponsorluk imza töreninde Misli.com'u temsilen konuşan eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Türk Sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin vazgeçilmez geleneklerinden biridir. Misli.com, Türk Futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen, gözünü yukarılara diken 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. Her dakika büyüyen ve gelişen misli.com, 58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacak. Tam 106 takıma coşkuyla, heyecanla sponsorluk yapacak. Yaklaşık 2.600 futbolcu kardeşimize güç katacak olan Misli.com, 2. ve 3. lige ismini vermekten ve Türk Futbolunun yanında olmaktan, onur duyuyoruz." dedi.



TFF 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olmasının yanı sıra, liglerin dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, belirlenecek maçları dijital platformlarında canlı ve ücretsiz yayınlayacak. Misli.com, fiziksel olarak yayın yapılmaya uygun maçları da gerekli altyapıyı kurarak sahip olduğu dijital platformlarda canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler ve alt liglerdeki takımların taraftarları maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kapsamında 2020-21 sezonunda mücadele edecek toplam 106 takımın maçlarına bahis oynayarak heyecanı misliyle yaşayacak.



Nihat Özdemir: Kazanan Türk futbolu olacak



TFF 2. ve 3. Liglere verdiği destekten dolayı Misli.com'a teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise "Federasyonumuzun uzun zamandır en büyük hedeflerinden bir tanesi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin maçlarını yayınlatarak gelirlerini kalıcı şekilde artırmaktı. Bu süreçte birçok yayıncı ile temasa geçtik ve değerlendirmelerimizi yaptık. Bunu nihayet; Sayın Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Demirören Holding'in iştiraki olan, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarını üyelerine sunmak üzere kurulmuş, yasal elektronik bayi misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği ile iki önemli adımı birden atıyoruz. Bu iş birliği ile iki önemli adımı birden atıyoruz. 2. ve 3. Ligimizin iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni isim sponsorumuz Misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Böylece yıllardır 'Şu maçlarımız keşke yayınlansa' diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor" dedi.



Özdemir, "Bu anlaşmasın gerçekleşmesinde büyük desteği olan, Türk sporuna çok değerli katkılar sağlayan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Demirören ve Demirören ailesi, Misli.com anlaşması ile bir kez daha futbola ve Türk sporuna ne kadar değer verdiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.



Anlaşmanın Türk futboluna birçok yönden büyük katkıları olacağını ifade eden Nihat Özdemir, "TFF ve Misli.com markalarının ortak gücüyle, 2. Lig ve 3. Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Daha önemlisi, atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Bu anlaşmamız 2 ve 3. Lig'de oynayan oyuncuların vitrine çıkmasına imkân verecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de Milli Takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak. Kulüplerine gönül veren taraftarlarımız da özellikle pandemi sürecinde evlerinde maçları izleme imkânı bulacak. Özetle; bu anlaşmadan kazanan Türk futbolu olacak. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig hayırlı olsun" diye konuştu.



Alkın Kalkavan: Bu anlaşma bir kilometre taşı



TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Alt Liglerin de izlenirliğinin artmasının Türk futbolu için önemli bir kilometre taşı olacağını ifade ederek, "Yetenekli futbolcularımızın daha izlenebilir platformlarda yer almaları; hem takımlar hem oyuncular hem de tüm futbol dünyası için çok kıymetli olacak. İlerleyen dönemlerde 2. Lig ve 3. Lig'in daha çok konuşulacağına ve bu mecranın değerinin katlanarak artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



