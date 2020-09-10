Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezon başlıyor

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu cuma günü Aydın'da açılacak.
Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.
Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
12 Eylül Cumartesi:
12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (TVF Burhan Felek)
14.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
15.30 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)
16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)
17.00 Nilüfer Belediyesi-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Cengiz Göllü)
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyesi (Ertelendi)
Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak açılış maçında Aydın Büyükşehir Belediye ile Galatasaray HDI Sigorta mücadele edecek.
Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
19.00 Aydın Büyükşehir Belediye-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
12 Eylül Cumartesi:
12.00 PTT-Kuzeyboru (TVF Başkent)
14.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (TVF Burhan Felek)
14.30 Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
15.30 Çan Gençlik Kale Spor - İlbank (Çan Şehit İbrahim Eriç)
16.00 Karayolları-VakıfBank (TVF Başkent)
17.00 Nilüfer Belediyesi-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Cengiz Göllü)
Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyesi (Ertelendi)