Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor
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09 Nisan 2021 13:46
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren oynanacak.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı, VakıfBank ise Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin programı şöyle:

12 Nisan Salı:

20.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan Salı:

19.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Nisan Cuma:

20.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı ise daha sonra açıklanacak.



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