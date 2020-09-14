Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta, 15 Eylül Salı günü oynanacak müsabakalarla start alacak.

Haber; AA
Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor
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14 Eylül 2020 15:34
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta, 15 Eylül Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ikinci hafta müsabakalarının programı şöyle:

15 Eylül Salı:

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Burhan Felek)

15.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek) 

15.00 Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor (Aksaray)

17.30 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

18.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 İlbank-Karayolları (TVF Başkent)

16 Eylül Çarşamba: 

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)



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