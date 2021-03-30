Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında yarı final mücadelesi başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı, 31 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı etabın ilk karşılaşmalarında Türk Hava Yolları ile VakıfBank, saat 16.00'da karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet arasındaki serinin ilk maçı ise saat 19.00'da oynanacak.
İki galibiyete ulaşan takımların finale kalacağı serilerin ikinci karşılaşmaları 5 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 7 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı etabın ilk karşılaşmalarında Türk Hava Yolları ile VakıfBank, saat 16.00'da karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet arasındaki serinin ilk maçı ise saat 19.00'da oynanacak.
İki galibiyete ulaşan takımların finale kalacağı serilerin ikinci karşılaşmaları 5 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 7 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.