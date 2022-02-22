Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 ve 17. haftanın erteleme maçları 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları oynanacak
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22 Şubat 2022 15:36
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 ve 17. haftanın erteleme maçları 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

14. Hafta:

13.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

17. Hafta

13.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Bahçeköy Orman Fakültesi)

 

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