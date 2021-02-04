Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17 ve 2 ile 3. gruplarda 19. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com 3. Lig'de görünüm
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04 Şubat 2021 17:31
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligde 1. Grup'ta Bucaspor 1928, 3. Grup'ta da Somaspor liderliğini sürdürdü. 

2. Grup'ta Ceyhanspor'u 6-2 yenen Nazilli Belediyespor, Fethiyespor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla liderliğe yükseldi.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1928 17 11 4 2 35 12 23 37
2.DİYARBEKİRSPOR  17 11 4 2 24 12 12 37
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 17 10 2 5 26 11 15 32
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 17 9 3 5 25 17 8 30
5.OFSPOR  17 8 5 4 25 21 4 29
6.BELEDİYE DERİNCESPOR 17 7 6 4 27 15 12 27
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 17 6 6 5 22 21 1 24
8.FATSA BELEDİYESPOR 17 6 6 5 14 15 -1 24
9.ARTVİN HOPASPOR 17 6 3 8 23 32 -9 21
10.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 17 5 5 7 18 16 2 20
11.1877 ALEMDAĞSPOR 17 5 4 8 22 29 -7 19
12.KIZILCABÖLÜKSPOR 17 4 6 7 17 22 -5 18
13.PAYASSPOR 17 4 4 9 19 26 -7 16
14.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 17 5 1 11 13 29 -16 16
15.ANTALYA KEMERSPOR 17 3 5 9 15 30 -15 14
16.MANİSASPOR 17 1 6 10 12 29 -17 9
 

2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 18 11 3 4 38 15 23 36
2.FETHİYESPOR 18 10 4 4 34 14 20 34
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 17 9 5 3 29 16 13 32
4.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ  18 7 8 3 20 17 3 29
5.YOMRA SPOR 18 7 6 5 24 21 3 27
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR  18 6 8 4 26 18 8 26
7.CEYHANSPOR 18 7 5 6 30 36 -6 26
8.MARDİN FOSFATSPOR 18 6 6 6 21 18 3 24
9.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ 18 7 3 8 18 29 -11 24
10.KAHTA 02 SPOR 18 5 8 5 22 16 6 23
11.TEKİRDAĞSPOR 18 4 8 6 23 23 0 20
12.KARAMAN BELEDİYESPOR 17 4 7 6 24 25 -1 19
13.AĞRI 1970 SPOR 18 5 4 9 12 25 -13 19
14.TOKATSPOR  18 5 4 9 13 30 -17 19
15.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI  18 4 6 8 19 27 -8 18
16.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 18 3 9 6 18 27 -9 18
17.YOZGATSPOR 1959 FK 18 2 6 10 12 26 -14 12
 

3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.SOMASPOR 18 11 6 1 36 16 20 39
2.ESENLER EROKSPOR 18 11 3 4 33 16 17 36
3.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 18 10 5 3 27 10 17 35
4.ISPARTA 32 SPOR 18 9 5 4 31 18 13 32
5.ÇATALCASPOR 18 9 5 4 22 16 6 32
6.ÇARŞAMBASPOR 18 8 7 3 24 13 11 31
7.KARŞIYAKA 18 8 5 5 21 15 6 29
8.ŞİLE YILDIZSPOR 18 6 6 6 23 24 -1 24
9.ALTINDAĞSPOR 17 6 5 6 14 16 -2 23
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 18 7 3 8 20 20 0 21
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ 18 4 8 6 12 16 -4 20
12.GÖLCÜKSPOR 18 5 4 9 9 17 -8 19
13.BATMAN PETROLSPOR  18 4 6 8 11 20 -9 18
14.ERBAASPOR 18 4 4 10 14 24 -10 16
15.CİZRE SPOR 17 3 4 10 11 37 -26 13
16.ARHAVİ SPOR 18 3 3 12 12 27 -15 12
17.YALOVASPOR 18 2 5 11 14 29 -15 11
Not: Osmaniyespor FK'nin 3 puanı silinmiştir.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Kızılcabölükspor-Fatsa Belediyespor: 0-0  

Nevşehir Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-0

Manisaspor-Belediye Derincespor: 1-5

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çankaya: 2-0

Bucaspor 1928-Diyarbekirspor: 1-1

1877 Alemdağspor-Ofspor: 1-2

Artvin Hopaspor-Antalya Kemerspor: 2-0

Arnavutköy Belediyesi-Payasspor: 3-0

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor: 2-2

İskenderun-Tokatspor: 1-0

Ceyhanspor-Nazilli Belediyespor: 2-6

Belediye Kütahyaspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-3

Fethiyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Kahta 02-Çengelköy Futbol Yatırımları: 1-1

Yomraspor-Yozgatspor 1959: 2-1

Mardin Fosfatspor-Ağrı 1970: 1-0

3. Grup: 

Isparta 32-Batman Petrolspor: 2-0

Osmaniyespor-Şile Yıldızspor: 3-2

Gölcükspor-Somaspor: 0-0

Esenler Erokspor-Karşıyaka: 1-0

Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 1-1

Erbaaspor-İçel İdmanyurdu: 2-2

Yalovaspor-Arhavispor: 0-0

Cizrespor-Çatalcaspor: 0-1



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