Misli.com 3. Lig'de 15. hafta başlıyor

Misli.com 3. Lig'de 1, 2, ve 3 ve 4. Grup'taki 15. hafta mücadelesi 23 Aralık Çarşamba günü başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tamamı saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:



- 1. Grup



24 Aralık Perşembe:



Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



Çankaya FK-Nevşehir Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)



Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor (Edirne 25 Kasım)



Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928 (Kemer İlçe)



Ofspor-Manisaspor (Of İlçe)



Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyespor (Diyarbakır)



Payasspor-Belediye Derincespor (Payas İlçe)



- 2. Grup



24 Aralık Perşembe



İskenderun FK-Mardin Fosfatspor (Stadı henüz belli değil)



Belediye Kütahyaspor-Kahta 02 (Dumlupınar)



Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor (Maltepe Hasan Polat)



Tokatspor-Fethiyespor (Gaziosmanpaşa)



Ağrı 1970-Yomraspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor (Stadı henüz belli değil)



Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor (Nazilli İlçe)



Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor (Darıca İlçe)



- 3. Grup



24 Aralık Perşembe:



Yalovaspor-Elazığ Karakoçan FK (Yalova Atatürk)



Cizrespor-Gölcükspor (Cizre Hamit Özalp)



Çatalcaspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)



Arhavispor-Isparta 32 (Arhavi İlçe)



Çarşambaspor-Erbaaspor (Çarşamba İlçe)



Somaspor-Osmaniyespor (Soma Atatürk)



Karşıyaka-Altındağspor (İzmir Atatürk)



Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)



- 4. Grup



23 Aralık Çarşamba:



1954 Kelkit Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Kelkit İlçe)



68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor (Dağılgan)



Bergama Belediyespor-Düzcespor (Bergama 14 Eylül)



Modafen-Alanya Kestelspor (Alemdağ)



Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bursa Yıldırımspor (Başpınar)



Muğlaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Muğla Atatürk)



Kozanspor-Bayrampaşaspor (İsmet Atlı)



Adıyaman 1954-Siirt İl Özel İdare (Adıyaman Atatürk)



