Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final programı belli oldu

Misli.com 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.
Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final programı şöyle:
6 Mayıs Perşembe:
1. Grup
16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928
16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor
2. Grup
16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor
16.00 Yomraspor-Fethiyespor
3. Grup:
16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor
20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu
4. Grup:
16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor
10 Mayıs Pazartesi:
1. Grup
16.00 Malatya Yaşilyurt Belediyespor-Ofspor
20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor
2. Grup:
16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun
20.30 Fethiyespor-Yomraspor
3. Grup:
16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor
20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor
4. Grup:
16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor
16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.
Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final programı şöyle:
6 Mayıs Perşembe:
1. Grup
16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928
16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor
2. Grup
16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor
16.00 Yomraspor-Fethiyespor
3. Grup:
16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor
20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu
4. Grup:
16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor
10 Mayıs Pazartesi:
1. Grup
16.00 Malatya Yaşilyurt Belediyespor-Ofspor
20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor
2. Grup:
16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun
20.30 Fethiyespor-Yomraspor
3. Grup:
16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor
20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor
4. Grup:
16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor
16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor