Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final programı belli oldu

Misli.com 3. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.



Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final programı şöyle:



6 Mayıs Perşembe:



1. Grup



16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928



16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor



2. Grup



16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor



16.00 Yomraspor-Fethiyespor



3. Grup:



16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor



20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu



4. Grup:



16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor



16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor



10 Mayıs Pazartesi:



1. Grup



16.00 Malatya Yaşilyurt Belediyespor-Ofspor



20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor



2. Grup:



16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun



20.30 Fethiyespor-Yomraspor



3. Grup:



16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor



20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor



4. Grup:



16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor



16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor



