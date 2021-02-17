Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi

Misli.com 2. Lig'de iki maç, uygunsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi
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17 Şubat 2021 15:27
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te oynanacağı duyurulan Kocaelispor - Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.



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