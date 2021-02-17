Misli.com 2. Lig'de iki maç ertelendi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında yarın oynanması planlanan iki karşılaşma, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te oynanacağı duyurulan Kocaelispor - Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'te oynanacağı duyurulan Kocaelispor - Afjet Afyonspor ve Zonguldak Kömürspor - Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.