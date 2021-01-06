Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
- Kırmızı Grup:
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.MANİSA FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|17
|11
|3
|3
|36
|15
|36
|3.SARIYER
|18
|9
|8
|1
|26
|8
|35
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|10
|5
|2
|33
|17
|35
|5.UŞAKSPOR
|18
|9
|6
|3
|33
|21
|33
|6.KOCAELİSPOR
|15
|9
|2
|4
|20
|14
|29
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|8
|3
|6
|24
|22
|27
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|16
|6
|5
|5
|26
|20
|23
|9.KAHRAMANMARAŞSPOR
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|10.AFJET AFYONSPOR
|16
|6
|5
|5
|19
|23
|23
|11.SANCAKTEPE FK
|15
|6
|3
|6
|25
|20
|21
|12.ÇORUM FK
|15
|5
|4
|6
|27
|21
|19
|13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|18
|4
|5
|9
|18
|28
|17
|14.İNEGÖLSPOR
|16
|3
|5
|8
|17
|26
|14
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|18
|3
|5
|10
|21
|38
|14
|16.NİĞDE ANADOLU FK
|17
|2
|6
|9
|14
|30
|12
|17.HACETTEPE
|18
|2
|3
|13
|12
|32
|9
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|18
|3
|3
|12
|19
|42
|9
|19.ŞANLIURFASPOR
|16
|1
|4
|11
|15
|48
|4
- Kırmızı Grup:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.EYÜPSPOR
|19
|15
|2
|2
|45
|14
|47
|2.VANSPOR FK
|19
|11
|4
|4
|30
|18
|37
|3.TURGUTLUSPOR
|19
|12
|0
|7
|23
|29
|36
|4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|9
|6
|4
|27
|15
|33
|5.PAZARSPOR
|18
|10
|2
|6
|31
|24
|32
|6.SAKARYASPOR
|17
|9
|4
|4
|27
|17
|31
|7.BODRUMSPOR
|19
|8
|5
|6
|44
|30
|29
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|18
|7
|7
|4
|28
|21
|28
|9.KIRKLARELİSPOR
|18
|6
|9
|3
|20
|13
|27
|10.SİVAS BELEDİYESPOR
|19
|6
|8
|5
|32
|24
|26
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|19
|7
|5
|7
|23
|20
|26
|12.TARSUS İDMANYURDU
|18
|6
|6
|6
|26
|20
|24
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|19
|6
|6
|7
|18
|20
|24
|14.PENDİKSPOR
|18
|6
|1
|11
|25
|24
|19
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|19
|5
|4
|10
|22
|22
|19
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|18
|5
|4
|9
|18
|27
|19
|17.MAMAK FK
|19
|5
|4
|10
|20
|44
|19
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|19
|6
|3
|10
|26
|36
|18
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE
|17
|4
|2
|11
|11
|27
|14
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|0
|2
|17
|6
|57
|-1