Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı

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06 Ocak 2021 15:58
Misli.com 2. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

Takım O G B M A Y P
1.MANİSA FK 18 15 3 0 56 14 48
2.HEKİMOĞLU TRABZON 17 11 3 3 36 15 36
3.SARIYER 18 9 8 1 26 8 35
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 17 10 5 2 33 17 35
5.UŞAKSPOR 18 9 6 3 33 21 33
6.KOCAELİSPOR 15 9 2 4 20 14 29
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 8 3 6 24 22 27
8.ANKARA DEMİRSPOR 16 6 5 5 26 20 23
9.KAHRAMANMARAŞSPOR 17 5 8 4 21 23 23
10.AFJET AFYONSPOR 16 6 5 5 19 23 23
11.SANCAKTEPE FK 15 6 3 6 25 20 21
12.ÇORUM FK 15 5 4 6 27 21 19
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 18 4 5 9 18 28 17
14.İNEGÖLSPOR 16 3 5 8 17 26 14
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 18 3 5 10 21 38 14
16.NİĞDE ANADOLU FK 17 2 6 9 14 30 12
17.HACETTEPE 18 2 3 13 12 32 9
18.GÜMÜŞHANESPOR 18 3 3 12 19 42 9
19.ŞANLIURFASPOR 16 1 4 11 15 48 4
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

- Kırmızı Grup:

Takım O G B M A Y P
1.EYÜPSPOR 19 15 2 2 45 14 47
2.VANSPOR FK 19 11 4 4 30 18 37
3.TURGUTLUSPOR 19 12 0 7 23 29 36
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 19 9 6 4 27 15 33
5.PAZARSPOR 18 10 2 6 31 24 32
6.SAKARYASPOR 17 9 4 4 27 17 31
7.BODRUMSPOR 19 8 5 6 44 30 29
8.SERİK BELEDİYESPOR 18 7 7 4 28 21 28
9.KIRKLARELİSPOR 18 6 9 3 20 13 27
10.SİVAS BELEDİYESPOR 19 6 8 5 32 24 26
11.KARACABEY BELEDİYESPOR  19 7 5 7 23 20 26
12.TARSUS İDMANYURDU 18 6 6 6 26 20 24
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19 6 6 7 18 20 24
14.PENDİKSPOR 18 6 1 11 25 24 19
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 19 5 4 10 22 22 19
16.GMG KASTAMONUSPOR 18 5 4 9 18 27 19
17.MAMAK FK 19 5 4 10 20 44 19
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 19 6 3 10 26 36 18
19.BAYBURT ÖZEL İDARE 17 4 2 11 11 27 14
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 0 2 17 6 57 -1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.



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