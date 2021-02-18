Misli.com 2. Lig'de 24. hafta tamamlandı

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com 2. Lig'de 24. hafta tamamlandı
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18 Şubat 2021 17:22
Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında yapıldı.

Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe ve Kocaelispor-Afjet Afyonspor karşılaşmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. 

Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: 

  O G B M A Y Av P
1.MANİSA 23 19 4 0 63 15 48 61
2.HEKİMOĞLU TRABZON 22 12 6 4 47 20 27 42
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 22 11 8 3 35 19 16 41
4.ANKARA DEMİRSPOR 23 11 7 5 38 25 13 40
5.UŞAKSPOR  23 11 7 5 40 29 11 40
6.SARIYER 23 10 9 4 31 17 14 39
7.KOCAELİSPOR 21 11 5 5 26 18 8 38
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 11 5 7 35 30 5 38
9.AFJET AFYONSPOR 22 9 7 6 30 28 2 34
10.ÇORUM 22 9 5 8 41 27 14 32
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 22 6 9 7 26 33 -7 27
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 22 5 7 10 23 33 -10 22
13.SANCAKTEPE 21 6 4 11 26 39 -13 22
14.İNEGÖLSPOR 23 4 8 11 23 34 -11 20
15.ERGENE VELİMEŞESPOR 22 4 8 10 29 45 -16 20
16.NİĞDE ANADOLU 23 2 8 13 15 37 -22 14
17.ŞANLIURFASPOR 23 4 5 14 22 56 -34 14
18.HACETTEPE SPOR 22 3 4 15 16 36 -20 13
19.GÜMÜŞHANESPOR 22 4 4 14 23 48 -25 13
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.

Kırmızı Grup: 

  O G B M A Y Av P
1.EYÜPSPOR 24 17 5 2 53 18 35 56
2.VANSPOR 24 14 5 5 39 21 18 47
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 24 12 7 5 32 17 15 43
4.BODRUMSPOR  24 12 6 6 54 33 21 42
5.SAKARYASPOR  24 11 9 4 38 24 14 42
6.TURGUTLUSPOR 24 14 0 10 33 37 -4 42
7.KIRKLARELİSPOR 24 9 11 4 28 19 9 38
8.SERİK BELEDİYESPOR 24 10 8 6 39 31 8 38
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 24 9 7 8 30 24 6 34
10.PAZARSPOR 24 10 4 10 35 36 -1 34
11.TARSUS İDMAN YURDU 24 9 6 9 34 31 3 33
12.PENDİKSPOR 24 10 2 12 41 30 11 32
13.SİVAS BELEDİYESPOR 24 7 9 8 37 31 6 30
14.KARACABEY BELEDİYESPOR 24 8 6 10 29 29 0 30
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 24 7 5 12 30 30 0 26
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 24 8 2 14 28 40 -12 26
17.MAMAK 24 6 5 13 24 59 -35 23
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 24 7 3 14 32 49 -17 21
19.GMG KASTAMONUSPOR 24 5 6 13 20 37 -17 21
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 1 2 21 9 69 -60 2
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.



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