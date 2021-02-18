Misli.com 2. Lig'de 24. hafta tamamlandı

Misli.com 2. Lig'de 24. hafta maçları, ertelenen 2 karşılaşma dışında yapıldı.
Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe ve Kocaelispor-Afjet Afyonspor karşılaşmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor-Sancaktepe ve Kocaelispor-Afjet Afyonspor karşılaşmaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.MANİSA
|23
|19
|4
|0
|63
|15
|48
|61
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|22
|12
|6
|4
|47
|20
|27
|42
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|11
|8
|3
|35
|19
|16
|41
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|23
|11
|7
|5
|38
|25
|13
|40
|5.UŞAKSPOR
|23
|11
|7
|5
|40
|29
|11
|40
|6.SARIYER
|23
|10
|9
|4
|31
|17
|14
|39
|7.KOCAELİSPOR
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|8
|38
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|11
|5
|7
|35
|30
|5
|38
|9.AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|7
|6
|30
|28
|2
|34
|10.ÇORUM
|22
|9
|5
|8
|41
|27
|14
|32
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|6
|9
|7
|26
|33
|-7
|27
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|5
|7
|10
|23
|33
|-10
|22
|13.SANCAKTEPE
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|-13
|22
|14.İNEGÖLSPOR
|23
|4
|8
|11
|23
|34
|-11
|20
|15.ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|4
|8
|10
|29
|45
|-16
|20
|16.NİĞDE ANADOLU
|23
|2
|8
|13
|15
|37
|-22
|14
|17.ŞANLIURFASPOR
|23
|4
|5
|14
|22
|56
|-34
|14
|18.HACETTEPE SPOR
|22
|3
|4
|15
|16
|36
|-20
|13
|19.GÜMÜŞHANESPOR
|22
|4
|4
|14
|23
|48
|-25
|13
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1.EYÜPSPOR
|24
|17
|5
|2
|53
|18
|35
|56
|2.VANSPOR
|24
|14
|5
|5
|39
|21
|18
|47
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|12
|7
|5
|32
|17
|15
|43
|4.BODRUMSPOR
|24
|12
|6
|6
|54
|33
|21
|42
|5.SAKARYASPOR
|24
|11
|9
|4
|38
|24
|14
|42
|6.TURGUTLUSPOR
|24
|14
|0
|10
|33
|37
|-4
|42
|7.KIRKLARELİSPOR
|24
|9
|11
|4
|28
|19
|9
|38
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|24
|10
|8
|6
|39
|31
|8
|38
|9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|9
|7
|8
|30
|24
|6
|34
|10.PAZARSPOR
|24
|10
|4
|10
|35
|36
|-1
|34
|11.TARSUS İDMAN YURDU
|24
|9
|6
|9
|34
|31
|3
|33
|12.PENDİKSPOR
|24
|10
|2
|12
|41
|30
|11
|32
|13.SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|7
|9
|8
|37
|31
|6
|30
|14.KARACABEY BELEDİYESPOR
|24
|8
|6
|10
|29
|29
|0
|30
|15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|24
|7
|5
|12
|30
|30
|0
|26
|16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|24
|8
|2
|14
|28
|40
|-12
|26
|17.MAMAK
|24
|6
|5
|13
|24
|59
|-35
|23
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|24
|7
|3
|14
|32
|49
|-17
|21
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|24
|5
|6
|13
|20
|37
|-17
|21
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|24
|1
|2
|21
|9
|69
|-60
|2