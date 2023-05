Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor,'un transfer listesindeki isimlerden birisi olan Orsic'e Fenerbahçe'nin kanca attığı iddia edildi. Trabzonspor'un talip olduğu Orsic ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Sarı-Lacivertli kurmayların Orsic için henüz resmi bir temasa geçmediği ancak bu hamlenin her an gerçekleşebileceği iddia edildi.



Şu anda Southampton kulübünde kadro dışı olan Hırvat yıldız için Fenerbahçe'nin nabız yokladığı ifade ediliyor. Resmi bir temas olmamasına karşın Fenerbahçe'nin şu anda kulübünde kadro dışı bırakılan Orsic için İngiliz kulübü ile temasa geçmesinin an meselesi olduğu belirtiliyor.



PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO



Southampton ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek olan Orsic 30 yaşında ve 1.79 boyunda. Sol kantatta forma giyen Orsic 26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi ve 2 gol attı. Orsic'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.