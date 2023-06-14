Mısır'ı tanıdık isimler taşıdı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Mısır, deplasmanda Gine'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mısır'ı tanıdık isimler taşıdı
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14 Haziran 2023 23:02
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Kaba Diawara'nın ekibi Gine ile Rui Vitoria'nın yönetimindeki Mısır karşı karşıya geldi.

Marrakech Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mısır 2-1 kazanırken golleri 42. dakikada Trabzonsporlu Trezeguet ve 79. dakikada Galatasaray'ın eski golcüsü Mustafa Muhammed kaydetti. Mustafa Muhammed'in golünde asisti yapan isim ise yine Trezeguet'ti. Gine'de ise tek golü 26. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçların ardından 12 puana ulaşan Mısır liderliğini sürdürürken, Gine 9 puanla 12. sırada kaldı. Grubun bir sonraki maç gününde Gine deplasmanda Malavi'ye konuk olurken, Mısır evinde Etiyopya'yı ağırlayacak.

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