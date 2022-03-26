Mısır Dünya Kupası için avantajı kaptı

2022 Afrika Kupası Elemeleri 3. Tur finalinde Mısır, Senegal'i Ciss'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. 29 Mart'taki rövanşı kazanan ekip Dünya Kupası biletini alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mısır Dünya Kupası için avantajı kaptı
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26 Mart 2022 01:06
2022 Dünya Kupası Elemeleri üçüncü tur finalinde Mısır, sahasında Senegal'i konuk etti.

Cairo Stadı'nda oynanan maçı Mısır 1-0 kazanarak rövanş için avantajı yakaladı.

Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Ciss'in kendi kalesine attığı golle geldi. Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e boyun eğen Mohamed Salah ve arkadaşları böylelikle rakiplerinden rövanşı almış oldu. Öte yandan Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kariyerinde Senegal'i ilk defa mağlup etme başarısı gösterdi.

İki takımı karşı karşıya getirecek ve kazanan tarafın Dünya Kupası bileti alacağı rövanş 29 Mart'ta Senegal'de oynanacak.

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