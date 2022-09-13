Galatasaray'dan ayrılıp Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayan Mustafa Muhammed, Ligue 1 ekibinde başarılı olmak için yoğun bir mücadele veriyor. Mısır basını, 1 yıllığına kiralık giden golcü ismin Fransa'da kendisini bulmak istediğini ve milli takım kapılarının oyuncuya her zaman açık olacağını yazdı.



BORDEAUX OLMAMIŞTI



Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun daha önce de Bordeaux ile görüştüğü ve bu transferin direkten döndüğü hatırlatılırken, 'Mustafa Muhammed, Fransa'da yeniden kendisini bulmak istiyor' denildi.



MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa Muhammed'i eğer isterse Nantes alabilecek. Transfermarkt verilerine göre; 6.5 milyon euro değer biçilen futbolcu, Fransız ekibinde bu sezon toplam 9 maçta 485 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



MISIR'DAN DAVET ALDI



Öte yandan Mısır'da yeni teknik direktör Rui Vitoria, Mustafa Muhammed ile ilgili kararını verdi. Vitoria, 23 ve 27 Eylül'de Nijer ile Liberya'ya karşı oynayacakları maçlar için Muhammed'i de kadroya davet etti. Golcü oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 2 maçta 1 gol üretmişti.





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