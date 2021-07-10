Mısır'dan Galatasaray için sürpriz: Sherif

Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği kaydedildi.

Haber; Sabah
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Mısır'dan Galatasaray için sürpriz: Sherif
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10 Temmuz 2021 12:17
Geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed'den çok iyi verim alan Galatasaray'ın Mısır futboluna ilgisi sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın El Ahly formasını giyen Mohamed Sherif ile ilgilendiği öne sürülüyor.

Mısır basınında yer alan iddialara göre Galatasaray hücumun her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi girişimlere başladı.

38 MAÇTA 18 GOL ATTI

El Ahly ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Sherif'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.8 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar'ın Mısırlı yıldızı ikna için milli takımdan arkadaşı Mustafa Muhammed'i de devreye soktuğu belirtiliyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Sherif geçen sezon 38 maçta 18 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Sherif, forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan yıldız futbolcu, Mısır formasıyla 3 maçta 2 gol attı.


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