Mısır'dan Beşiktaş için Mohamed Sherif iddiası

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hız veren Beşiktaş için Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların, bu sezon etkisiz kalan hücum bölgesini güçlendirmek için harekete geçtiği ve Al-Ahly forması giyen Mısır'lı golcü Mohamed Sherif'e teklif yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Mısır'dan Beşiktaş için Mohamed Sherif iddiası
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02 Aralık 2021 13:38
Beşiktaş ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mısır'ın Al-Ahly kulübünün eski yıldızı Magdy Abdel-Ghani, Al-Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif'in, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı teklifin reddedilmesinden mutsuz olduğunu söyledi.

Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia eden Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil. Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı. 


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