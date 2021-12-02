Mısır'dan Beşiktaş için Mohamed Sherif iddiası

Beşiktaş ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mısır'ın Al-Ahly kulübünün eski yıldızı Magdy Abdel-Ghani, Al-Ahly'nin golcü oyuncusu Mohamed Sherif'in, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı teklifin reddedilmesinden mutsuz olduğunu söyledi.
Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia eden Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil. Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı.
Al-Ahly'nin Beşiktaş'tan kısa süre önce yeni bir teklif aldığını iddia eden Abdel-Ghani, "Birkaç gün önce Sherif, Türk kulübü Beşiktaş'tan ikinci kez cazip bir teklif aldı. Al- Ahly forvetini Ocak ayında bırakmak için finansal cazibesi olan bir teklif bekliyordu. Ama o kadar cazip bir teklif değil. Sherif yazın yapılan teklifi kulübün ayrılışını Ocak ayına erteleme talebi yüzünden istemeyerek reddetmişti. Ancak şimdi ayrılık zamanının geldiğine inanıyor. Bunu da yöneticilere iletti" ifadelerini kullandı.