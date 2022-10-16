10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Mısır'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 25 Ekim'e kadar başkent Kahire'de sürecek organizasyonda 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım mücadelesi yapıldı.



BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKTIK



Yusuf Dikeç, Buğra Tavşan ve İsmail Keleş'ten oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Güney Kore ile bronz madalya maçına çıktı.



Güney Kore'ye 17-15 yenilen milli takım, müsabakayı dördüncü sırada tamamladı. Organizasyonda yarın, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım mücadeleleri yapılacak.





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