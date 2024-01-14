Mısır, bir puanı Salah ile kurtardı!

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Mısır, Mozambik ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mısır, bir puanı Salah ile kurtardı!
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14 Ocak 2024 22:04
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Mısır, Mozambik ile karşı karşıya geldi.

Stade Felix Houphouet Boigny'de oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Mısır, Mustafa Muhammed'in 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mozambik, 55. dakikasında Witiness Quembo ile eşitliği yakaladı. Mozambik, bu golden 3 dakika sonra Clesio Bauque ile 1 gol daha buldu 2-1 öne geçti. Mısır, 90+7. dakikada penaltıdan Salah ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Trabzonsporlu Trezeguet maça 11'de başladı ve 66 dakika sahada kaldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Mustafa Muhammed, maçta 90 dakika süre aldı.

Mısır grubun bir sonraki maçında Gana ile oynayacak. Mozambik ise Yeşil Burun ile oynayacak.

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