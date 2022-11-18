Mısır- Belçika maçında tanıdık isimler sahne aldı

Mısır hazırlık karşılaşmasında Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Mısır'ın golleri Mustafa Muhammed ve Trezeguet'ten geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mısır- Belçika maçında tanıdık isimler sahne aldı
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18 Kasım 2022 20:04
Mısır, hazırlık karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mısır, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Mustafa Muhammed ve 46. dakikada Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Mısır'da Mustafa Muhammed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı.

Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.

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