Mısır basını: 'Galatasaray Karim Hafez ile görüştü'

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, gözünü yurt içine çevirdiği belirtildi.sarı-kırmızılılar, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti.Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın dışında Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgisi olduğu da belirtildi.Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. 2018'den bu yana Türkiye'de olan 1,75'lik oyuncunun Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.