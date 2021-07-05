Mısır basını: 'Galatasaray Karim Hafez ile görüştü'

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, gözünü yurt içine çevirdiği belirtildi. Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre sarı-kırmızılılar, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti.
Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın dışında Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgisi olduğu da belirtildi.
ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. 2018'den bu yana Türkiye'de olan 1,75'lik oyuncunun Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın dışında Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgisi olduğu da belirtildi.
ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. 2018'den bu yana Türkiye'de olan 1,75'lik oyuncunun Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.