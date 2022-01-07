Mirsad Türkcan: "Ozan Tufan dönmeyecek"

Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusunun Watford'dan ayrılacağı haberlerini yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mirsad Türkcan: 'Ozan Tufan dönmeyecek'
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07 Ocak 2022 13:29
Ozan Tufan'ın menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusunun kiralık sözleşmesinin iptal edilip Fenerbahçe'ye geri döneceği iddialarını yalanladı.

A Spor'a konuşan Mirsad Türkcan, "Ozan şu anda İngiltere'de mutlu ve kariyerine odaklanmış durumda. Devre arasında kiralık sözleşmesinin iptal edilip geri döneceği iddiaları tamamen yalan. Eğer kulübü Watford kümede kalırsa Ozan'ın satın alma opsiyonu devreye girecek ve Ozan takımında devam edecek. Özetle satın alma opsiyonuyla ilgili iddialar da gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Türkcan, "Ozan yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor ve yeni teknik direktörüyle uyum içersinde çalışıyor. Takımının hedeflerine ulaşması adına elinden geleni yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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