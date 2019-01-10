Mirsad Türkcan: 'Halilovic - Beşiktaş'a iddiaları doğru değil'

Beşiktaş'ta İtalya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, Milan'da forma giyen 10 numara Alen Halilovic'in transferini bitirmeye çalıştığı yolundaki haberler doğru çıkmadı.
22 yaşındaki Hırvat oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, "Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları doğru değil. Başkan Orman'la İtalya'da tesadüfen karşılaştık. Beşiktaş'ın da bize bir teklifi yok. Alen, Milan'dan ayrılmayı da düşünmüyor" açıklamasında bulundu.
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22 yaşındaki Hırvat oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, "Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları doğru değil. Başkan Orman'la İtalya'da tesadüfen karşılaştık. Beşiktaş'ın da bize bir teklifi yok. Alen, Milan'dan ayrılmayı da düşünmüyor" açıklamasında bulundu.
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