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Mirsad Türkcan: "Halilovic - Beşiktaş'a iddiaları doğru değil"

Fikret Orman'ın, Milan'da forma giyen 10 numara Alen Halilovic'in transferini bitirmeye çalıştığı yolundaki haberler doğru çıkmadı.

Kaynak: Star
Mirsad Türkcan: 'Halilovic - Beşiktaş'a iddiaları doğru değil'
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10 Ocak 2019 12:06
Beşiktaş'ta İtalya'ya giden Başkan Fikret Orman'ın, Milan'da forma giyen 10 numara Alen Halilovic'in transferini bitirmeye çalıştığı yolundaki haberler doğru çıkmadı.

22 yaşındaki Hırvat oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, "Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları doğru değil. Başkan Orman'la İtalya'da tesadüfen karşılaştık. Beşiktaş'ın da bize bir teklifi yok. Alen, Milan'dan ayrılmayı da düşünmüyor" açıklamasında bulundu.

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