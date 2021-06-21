Mirsad Türkcan'dan Dzeko ve Fenerbahçe açıklaması!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.



Sarı - lacivertlilerle görüşmediklerini A Spor'a dile getiren Türkcan, şu açıklamaları yaptı;



"Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisi ile Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum."



