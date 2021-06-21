Mirsad Türkcan'dan Dzeko ve Fenerbahçe açıklaması!

Santrfor oyuncusu Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Mirsad Türkcan'dan Dzeko ve Fenerbahçe açıklaması!
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21 Haziran 2021 21:46
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Sarı - lacivertlilerle görüşmediklerini A Spor'a dile getiren Türkcan, şu açıklamaları yaptı;

"Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisi ile Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum."


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