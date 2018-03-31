Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

Mirotic: "Portis'le olanları bir kenara bırakmak, takım için önemliydi"

Takımının son 11 maçının 9'unu kazanması sonrası, Chicago Bulls forveti Nikola Mirotic, takım arkadaşı Bobby Portis'le sezon öncesinde yaşadığı talihsiz kavga sonrası, bu tatsızlığı bir kenara bırakıp devam etmenin takım için çok önemli olduğunu söyledi.

Takımının son 11 maçının 9'unu kazanması sonrası, Chicago Bulls forveti Nikola Mirotic, takım arkadaşı Bobby Portis'le sezon öncesinde yaşadığı talihsiz kavga sonrası, bu tatsızlığı bir kenara bırakıp devam etmenin takım için çok önemli olduğunu söyledi.

Portis, 17 Ekim'de Mirotic'e yumruk atmış ve genç oyuncu yüzünde bazı kırıklar ve sarsıntı ile 23 maç sezondan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Mirotic olmadan 3-20 serisinde olan Bulls, şimdi kendisinin gelişiyle 9-2 ile ilerliyor. Kariyerinin en iyi rakamları olan 18.5 sayı ve 7.6 ribaund ortalamalarına ulaşan Mirotic, kendisi ve Portis'in bir arada durabilmesinin, grubun iyiliği için olduğunu biliyor:

"Bence bu çok önemliydi. Çünkü insanlar nasıl davranacağımızı bilmiyordu. Bu durum, tabii ki hepimiz için zordu, özellikle de benim için. Ama şimdiye kadar iyi hallettiğimizi düşünüyorum. Profesyonel olmaya çalıştık. Bu çocuklar için bu çok önemliydi, çünkü bir arada kalmaya çalıştık. Geri dönmek, hem benim hem de takım arkadaşlarım için harika bir şey oldu. Şu anda hepimiz Zach'in (LaVine) dönüşünü bekliyoruz ve o da geldiğinde, komple bir arada olmuş olacağız. Ve tabii ki daha da iyi olacağımızı düşünüyorum."

Portis de Mirotic gibi, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. 12.7 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarla oynayan Poris'in bu rakamları, kariyerinin en iyileri. Fakat bunlara rağmen, ikili saha dışında neredeyse hiç konuşmuyor ama yine de maç içinde birbirlerine 'çak' veya 'fistbump' yapıyorlar.

"BİZİM DE ZAMANIMIZIN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Mirotic şöyle devam ediyor:

"Kendimizle gurur duyuyoruz çünkü böyle zor bir durum sonrası 11 maçtan dokuz maç kazanabilmek, bizim için büyük. Herkesin konuştuğu kadar kötü bir takım değiliz. İnsanlar biraz bizim en kötü takım olmamızı istiyor gibi, sebebini bilmiyorum ama bizim de zamanımızın geleceğini biliyorduk. Çok sıkı antrenman yapıyorduk. Ben 23 maç sakattım, ama şu anda döndük ve insanların tekrar bize heyecanla baktığını görebilirsiniz. Çocuklar çok eğleniyor. Sürekli benchte hoplayıp zıpladıklarını da görebilirsiniz. Ve şimdiye dek oynamak çok zevkliydi. Ama takım olarak hala gelişebileceğimiz çok alan var. Şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum."

Bulls ekibi, 12-22'lik serisiyle Doğu'da 11. sırada yer alıyor.


En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, bu sezon MVP favorileri arasında yer aldığını söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in, geride bıraktığımız 10 NBA sezonunun sekizinin MVP ödülünü kazanmayı hakettiğine inandığı iddia edildi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, dün geceki Charlotte Hornets karşılaşmasında 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu.
Ünlü spor yazarı Bill Simmons'ın podcast'inin Çarşamba günkü bölümünde, Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant ve menajeri Rich Kleiman, sosyal medyanın NBA ve gelişmiş metrikler üzerindeki etkisinden oluşan bir dizi konuyu tartıştı.
Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving'in gerçekten ne kadar iyi olduğunu anladığı zamanı açıkladı.
Los Angeles Lakers guardı Isaiah Thomas'ın, sağ kalçasından ameliyat geçireceği açıklandı.
Eski NBA yıldızı Kevin Garnett, TV programı Area 21'da Michael Jordan'ın neden gelmiş geçmiş en iyisi olduğunu oldukça hararetli bir biçimde anlattı.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, 2017-18 sezonunun MVP ödülü için adayının kendisi olduğunu söyledi.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, şu anda Miami Heat'te oynayan ve bu sezonun başlarında takım arkadaşı olan Dwyane Wade'le birlikte oynadığı dönemin kendisine "yıllar önceymiş" gibi geldiğini söyledi.
New York Knicks yıldızı Kristaps Porzingis'in, geçtiğimiz sezon bir antrenman sırasında koçu Jeff Hornacek'e küfrettiği ortaya çıktı.
New York Knicks yıldızı Kristaps Porzingis'in, geçtiğimiz sezon bir antrenman sırasında koçu Jeff Hornacek'e küfrettiği ortaya çıktı.
Dallas Mavericks yıldızı Dirk Nowitzki, 21. sezonu olacak bir sonraki sezonunda da oynamayı sürdüreceğini söyledi.
Eski San Antonio Spurs forveti Stephen Jackson, takımın süperstarı Kawhi Leonard'la ilgili takımda bir süredir dolaşan kara bulutların kaynağının koç Gregg Popovich olduğunu ve Tony Parker'a karşı saygısını yitirdiğini söyledi.
Charlotte Hornets yıldızı Kemba Walker, playofflarda yer almamaktan sıkıldığını ve kendisinin de bulunmak istediğini dile getirdi.
Washington Wizards point guardı John Wall, "harika hissettiğini" fakat ne zaman parkelere döneceğinden emin olmadığını söyledi.
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Wizards ekibinin eğer kendine gelmezse, "playofflarda kıçlarının tekmeleneceğini" söyledi.
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın süperstar ismi Stephen Curry olmadan da "herkesi yenebileceklerini" söyledi.
Los Angeles Lakers guardı Isaiah Thomas'ın, kalçasındaki sakatlığı sonrası durumu değerlendirmek adına takımı terkettiği açıklandı.
Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James'in menajeri Maverick Carter'ın açıklamasına göre, LeBron'un vücudunu üst düzey performans göstermesi için sağlıklı tutması adına, antrenman ve diyetine yıllık 1.5 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.
Boston Celtics süperstarı Kyrie Irving'in, bugün uzun süredir ağrısı olduğu sol dizinden ufak bir operasyon geçireceği açıklandı.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal