Mirotic: "Portis'le olanları bir kenara bırakmak, takım için önemliydi"

Takımının son 11 maçının 9'unu kazanması sonrası, Chicago Bulls forveti Nikola Mirotic, takım arkadaşı Bobby Portis'le sezon öncesinde yaşadığı talihsiz kavga sonrası, bu tatsızlığı bir kenara bırakıp devam etmenin takım için çok önemli olduğunu söyledi.



Portis, 17 Ekim'de Mirotic'e yumruk atmış ve genç oyuncu yüzünde bazı kırıklar ve sarsıntı ile 23 maç sezondan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Mirotic olmadan 3-20 serisinde olan Bulls, şimdi kendisinin gelişiyle 9-2 ile ilerliyor. Kariyerinin en iyi rakamları olan 18.5 sayı ve 7.6 ribaund ortalamalarına ulaşan Mirotic, kendisi ve Portis'in bir arada durabilmesinin, grubun iyiliği için olduğunu biliyor:



"Bence bu çok önemliydi. Çünkü insanlar nasıl davranacağımızı bilmiyordu. Bu durum, tabii ki hepimiz için zordu, özellikle de benim için. Ama şimdiye kadar iyi hallettiğimizi düşünüyorum. Profesyonel olmaya çalıştık. Bu çocuklar için bu çok önemliydi, çünkü bir arada kalmaya çalıştık. Geri dönmek, hem benim hem de takım arkadaşlarım için harika bir şey oldu. Şu anda hepimiz Zach'in (LaVine) dönüşünü bekliyoruz ve o da geldiğinde, komple bir arada olmuş olacağız. Ve tabii ki daha da iyi olacağımızı düşünüyorum."



Portis de Mirotic gibi, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. 12.7 sayı ve 6.8 ribaund ortalamalarla oynayan Poris'in bu rakamları, kariyerinin en iyileri. Fakat bunlara rağmen, ikili saha dışında neredeyse hiç konuşmuyor ama yine de maç içinde birbirlerine 'çak' veya 'fistbump' yapıyorlar.



"BİZİM DE ZAMANIMIZIN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"



Mirotic şöyle devam ediyor:



"Kendimizle gurur duyuyoruz çünkü böyle zor bir durum sonrası 11 maçtan dokuz maç kazanabilmek, bizim için büyük. Herkesin konuştuğu kadar kötü bir takım değiliz. İnsanlar biraz bizim en kötü takım olmamızı istiyor gibi, sebebini bilmiyorum ama bizim de zamanımızın geleceğini biliyorduk. Çok sıkı antrenman yapıyorduk. Ben 23 maç sakattım, ama şu anda döndük ve insanların tekrar bize heyecanla baktığını görebilirsiniz. Çocuklar çok eğleniyor. Sürekli benchte hoplayıp zıpladıklarını da görebilirsiniz. Ve şimdiye dek oynamak çok zevkliydi. Ama takım olarak hala gelişebileceğimiz çok alan var. Şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum."



Bulls ekibi, 12-22'lik serisiyle Doğu'da 11. sırada yer alıyor.



