Mirotic için Philadelphia devrede!

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New Orleans Pelicans'ın takasa açık hale getirdiği oyunculardan biri olan Nikola Mirotic için Philadelphia 76ers'ın devreye girdiği öne sürüldü.Sporting News'tan Sean Deveney'in haberine göre; Nikola Mirotic için Utah Jazz ve Portland Trail Blazers'tan sonra Philadelphia 76ers'ın da devreye girdiği belirtildi. Sixers'ın Mirotic için Pelicans'a nasıl teklifler yaptığı henüz ortaya konmadı ancak hem draft hakları hem de 4n umaradaki Wilson Chandler ile Mike Muscala'dan en az birinin verilebileceği ifade edildi.THY EuroLeague'de Real Madrid formasıyla MVP olan ve ardından NBA'e adım atan 27 yaşındaki Karadağ asıllı İspanyol oyuncu, bu sezon oynadığı 32 maçta 16.7 sayı, 8.3 ribaunt ortalamaları yakaladı.