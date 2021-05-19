Miroslav Stoch boşa düştü!

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını da terleten Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin'den ayrıldı.



4 aylık sözleşmesinin sonuna gelen Stoch'un Polonya ekibinde devam etmeyeceği açıklandı.



Zaglebie Lubin'e büyük umutlarla transfer olan Miroslav Stoch, burada beklentileri karşılayamadı.



9 resmi maça çıkan Slovak futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.



