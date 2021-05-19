Miroslav Stoch boşa düştü!

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch'un takımı Zaglebie Lubin ile sözleşmesi bitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Miroslav Stoch boşa düştü!
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19 Mayıs 2021 17:48
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını da terleten Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin'den ayrıldı.

4 aylık sözleşmesinin sonuna gelen Stoch'un Polonya ekibinde devam etmeyeceği açıklandı.

Zaglebie Lubin'e büyük umutlarla transfer olan Miroslav Stoch, burada beklentileri karşılayamadı.

9 resmi maça çıkan Slovak futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.


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