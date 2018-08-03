Miroslav Stoch: 'Artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum'

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOLAY RAKİP OLMAZ"

"ÇOCUK OLUNCA; ÖNCELİK FUTBOL OLMUYOR"

forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak kariyerindeki en büyük amaçlarından birini gerçekleştirmek istediğini söyledi.Henüz Devler Ligi'nde oynayamayan Miroslav Stoch, "Kariyerim boyunca bunun için uğraştım. Oynadığım tüm takımlarda amacım Şampiyonlar Ligi oldu. Artık Slavia Prag ile bulunu gerçekleştirmek istiyorum. Gücümüzün farkındayım, bunu artık başarmayı umuyorum" dedi.Ön elemede Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını ve sonra bir eleme daha oynayacaklarını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Zorlu bir eleme turu olacak ancak rakiplerimizi geçeceğimize inanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay rakip hiçbir zaman olmaz" diye konuştu.Oğlunun dünyaya gelmesinin kendisi için çok özel olduğunu da belirten Slovak oyuncu, "Bir çocuğun olduğunda, o anda artık futbol senin önceliğin olmuyor, dünyadaki en önemli şey o oluyor. Aile her şeyden önce geliyor ancak bu diğerlerini kafamdan sildiğim anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde önce Dinamo Kiev ile karşılaşacak Slavia Prag, turu geçmesi halinde Standard Liege - Ajax eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.