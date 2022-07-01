Miroslav Stoch 5 yıl sonra Süper Lig yolunda!

Miroslav Stoch 2017-18 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de iz bırakan tecrübeli kanat oyuncusu sürpriz bir imza atabilir. Miroslav Stoch menajerler aracılığıyla flaş bir transferin eşiğinde. İşte detaylar...



MİROSLAV STOCH İLK SEZONUNDA HARİKALAR YARATMIŞTI



2010-11 sezonunda 5,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Miroslav Stoch, söz konusu sezonda harika bir performans sergilemiş ve Sarı-Lacivertlilerle Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştı.



FENERBAHÇE 1 MİLYON EUROYA SLAVİA PRAG'A SATMIŞTI



Daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Miroslav Stoch; PAOK, Al-Ain ve Bursaspor'a kiralanmıştı. Slovak futbolcu 2017-18 sezonu başında 1 milyon euro karşılığında Slavia Prag'a transfer olmuştu.



2. PAOK MACERASI



Miroslav Stoch 2 yıl sonra ise 1,5 milyon euro karşılığında PAOK'a imza atmıştı. 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Zaglebie Lubin'in yolunu tutan deneyimli isim, 2021-22 sezonunu da Slovan Liberec'de geçirmişti.



MİROSLAV STOCH GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Çekya ekibiyle sözleşmesini tamamlayan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Miroslav Stoch'un Süper Lig'e dönmek istediği iddia edildi. Menajerler aracılığıyla Süper Lig'in yeni takımlarına önerilen Slovak futbolcunun maaş konusunda da zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.



RAPORLARI OLUMLU GELİRSE...



Süper Lig ekipleri, Slovan Liberec'de sezonun yarısında forma giyemeyen Miroslav Stoch'un son durumunu araştırırken, 32 yaşındaki isimle ilgili raporların olumlu gelmesi halinde transfer önerisi değerlendirmeye alınacak.





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