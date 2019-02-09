Mirin: ''Burak, hayran olduğumuz bir oyuncu''

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor2u 2-0 yendiği maçında ardından savunma oyuncusukısa bir değerlendirmede bulundu.Mirin, iyi bir performans sergilediklerini söylerken Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.''Takım halinde iyi oynadık, Takım halinde iyi oynayınca benim performansım da yükseldi. Bu akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Teknik direktörümüz agresfi oynamamızı istedi, biz de böyle oynadık.''''Takım halinde yüksek bir enerji ortaya koyduk üçüncü golü atmak için. Ancak bu kadar yüksek tempoda oynayınca ister istemez fiziksel bir düşüş ortaya çıktı. İyi bir galibiyet elde ettik.''''Burak Yılmaz için güzel bir akşam oldu. Bizim hayranı olduğumuz bir golcü, daha fazlasını da atabilirdi.''